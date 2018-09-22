الرئيس اللبناني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في قصر بعبدا في بيروت، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي يزور لبنان حالياً.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز الحضور الروحي لإشاعة قيم السلام والوئام بين الجميع في أفق مفاهيم الأسرة الإنسانية الواحدة وما يجب من تقوية أواصرها وتعاونها.

كما استقبل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وبحث الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون والتنسيق الثنائي.

وقد أقام دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني مأدبة عشاء تكريما لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له.