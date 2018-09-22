الرئيس اللبناني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في قصر بعبدا في بيروت، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي يزور لبنان حالياً.
وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز الحضور الروحي لإشاعة قيم السلام والوئام بين الجميع في أفق مفاهيم الأسرة الإنسانية الواحدة وما يجب من تقوية أواصرها وتعاونها.
كما استقبل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
وبحث الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون والتنسيق الثنائي.
وقد أقام دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني مأدبة عشاء تكريما لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له.
GMT 00:05 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسعودة مهاجرين سوريين من لبنان عبر نقطة يابوس الحدودية
GMT 23:37 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسعضو بـ"دفاع البرلمان" يصف "البرادعى" بـ"الخائن" ويتهمه بمحاولة بث الفتنة
GMT 14:58 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطستنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة
GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطسخادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
GMT 12:15 2018 السبت ,21 تموز / يوليوالمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعلن عن وفاة شخصين, وإصابة 34 آخرين في التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
أرسل تعليقك