بوتين ينتقد كييف والناتو في خطاب عيد النصر مخالفا التوقعات الغربية التي تحدثت عن إعلانه الحرب بشكل رسمي ضد أوكرانيا

خالف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التوقعات ولم يصدر عنه أي تصريح مهم بشأن الحرب في أوكرانيا، خلال خطابه الذي القاه اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكنه انتهز المناسبة وسعى من جديد في كلمته لإيجاد مبررات للتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا ، قائلاً إنها وحلف الناتو خلقا تهديدات غير مقبولة على الحدود الروسية. وشدد الرئيس الروسي على أن " العملية العسكرية الخاصة في روسيا كانت ضرورية وفي الوقت الملائم وكانت القرار الصحيح الوحيد". ورغم محاولة روسيا ايجاد مبررات لهجومها على أوكرانيا الا إن معظم دول العالم ، والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ، تعتبره اعتدءا وغزوا غير قانوني. وترقب العالم خطاب بوتين خشية أن يتضمن إعلانه حربا شاملة على اوكرانيا بدلا من العملية العسكرية الروسية الحالية