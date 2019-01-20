اعتبرت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس، في حديث إذاعي أن "مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية تحدد في المجالس الوزارية، ولكن طموحنا كان أن تعقد على أعلى مستوى، ما يعطي لبنان زخما قويا".

وقالت: "هناك الكثير من النقاط المهمة في جدول الأعمال، منها ملف النازحين والمرأة والاقتصاد الرقمي وغيرها من الملفات، ولكن الأهم متابعة تنفيذ هذه المقررات لئلا تبقى حبرا على ورق".

وأشارت إلى أن "لبنان اقترح الاقتصاد الرقمي، من أجل بلورة رؤية عربية مشتركة في هذا المجال لمواكبة التطورات العالمية". وشددت على "مكننة كل أقسام وزارة الاقتصاد ومتابعة التطورات في مجال التكنولوجيا ومواكبة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك".