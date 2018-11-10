الأمير تركي الفيصل يعلن رفض السعوديه اجراء تحقيق دزلي في قضيه جمال خاشقجية .

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعوديه الاسبق في كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، إن بلاده "لن تقبل إطلاقا بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل خاشقجي"، معتبرا أن المملكة السعودية تمتلك نظاما قضائيا "مدعاة للفخر"، وذلك وفقا لوكاله سبوتنيك.

وأعرب الفيصل، عن أمله في أن تضع المملكة كافة الحقائق على الطاولة وتفي بتعهدها بالاجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي.