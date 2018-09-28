الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية التونسي

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك الأمريكية .

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجهيناوي قدم تهاني تونس للرئيس الفلسطيني على انتخاب فلسطين لرئاسة مجموعة 77 زائد الصين ، مجدداً مساندة تونس قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية.