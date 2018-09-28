الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية التونسي

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك الأمريكية .
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجهيناوي قدم تهاني تونس للرئيس الفلسطيني على انتخاب فلسطين لرئاسة مجموعة 77 زائد الصين ، مجدداً مساندة تونس قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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