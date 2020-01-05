الملك سلمان يتصل بالرئيس العراقي مؤكداً أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة

أجرى العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، دعاه فيها للتهدئة ونزع فتيل الأزمة.



قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الملك سلمان بحث، خلال الاتصال مع الرئيس العراقي، اليوم السبت، مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي دعا إلى التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها، لافتة إلى أن الرئيس العراقي عبر عن شكره وتقديره لاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.