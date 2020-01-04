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العاهل السعودي يدعو لخفض التوتر في المنطقة

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العرب اليوم - العاهل السعودي يدعو لخفض التوتر في المنطقة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض ـ العرب اليوم

 أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح، لبحث المستجدات في المنطقة. وبحث العاهل السعودي خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز  إلى أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها. من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.

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العاهل السعودي يدعو لخفض التوتر في المنطقة العاهل السعودي يدعو لخفض التوتر في المنطقة



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