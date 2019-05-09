قُتل 3 أشخاص بهجوم شنّه مسلحون يعُتقد أنهم من تنظيم "داعش"، على بلدة جنوبي ليبيا، اليوم الخميس.

وأفادت تقارير صحافية بأن قوات "الجيش الوطني الليبي" تتصدى لهجوم المسلحين، مضيفة أن الاعتداء أسفر عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة شاركوا في صد الهجوم.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أمس الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات "الجيش الوطني الليبي" والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في شارع الخلاطات ومنطقة الكحيلي بعين زارة وفي منطقة خلة الفرجان، جنوبي طرابلس.