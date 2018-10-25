انعقاد أول اجتماع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية برئاسة ولي العهد

ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، الخميس.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة استعرضت "خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة فيما يتعلق بعناصر عدة."

وشملت العناصر، الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.