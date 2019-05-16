إضراب يعرقل حركة الملاحة الجوية في بروكسل

حذر مطار بروكسل من احتمال إلغاء أو تأخر جميع رحلاته صباح اليوم الخميس بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في بلجيكا.

وتسببت الإضرابات، التي تدعو لها النقابات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وزيادة المعاشات، في عرقلة حركة الملاحة الجوية عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مطار بروكسل في بيان "نرجو من المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم عدم القدوم إلى المطار".