قصف تركي يستهدف مطار منغ العسكري بسوريا

قصفت قوات الاحتلال التركي، السبت، محيط مطار منغ العسكري في حلب السورية بقذائف صاروخية وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القذف التركي استهدف مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو تقدير للتلفيات المادية كان المرصد السوري قد سجل مساء الجمعة قصفاً نفذته قوات أردوغان المتمركزة في قاعدة البحوث بريف اعزاز استهدف مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز.

وتزامن القصف التركي مع عمليات تسلل واشتباكات بين المليشيات الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالي حلب والخميس، شرعت قوات أردوغان التي تحتل جزءا من الشمال السوري في بناء قاعدة عسكرية بريف الرقة الشمالي ويواصل الجيش التركي نقل الجنود والأسلحة والآليات في هذه المنطقة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا التي أنشئت في 14 يونيو/حزيران.