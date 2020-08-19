الجيش الليبي يؤكد موانئ مصراتة و طرابلس وخمس تحت سيطرة الاحتلال التركي

أعلن اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي مساء اليوم الأربعاء، أن موانئ مصراتة وطرابلس وخمس تحت سيطرة الاحتلال التركي، وفقًا لقناة العربية وفي وقت سابق اتفقت تركيا وقطر مع ميليشيات الوفاق في ليبيا على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي في مدينة مصراتة بتمويل من الدوحة

وأفادت قناة العربية، الإثنين الماضي أن قطر ستمول مراكز ومقرات التدريب لمرتزقة تركيا في ليبيا بمساعدة حكومة الوفاق غير شرعية وفي وقت سابق أعلنت قناة العربية عن اتفاق قطري تركي مع ميليشيات الوفاق لجعل ميناء مدينة مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في بالبحر المتوسط.