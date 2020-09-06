مجهولون يهاجمون قاعدة عسكرية تركية ووقوع قتلى

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، أن جنديين تركيين أي بعد تعرض محيط قاعدة عسكرية تركية في محيط مدينة "أريحا" جنوب إدلب لإطلاق نار ولفت "المرصد السوري" إلى أن إطلاق النار تم من قبل مسلحين مجهولين وتتواجد القوات التركية في "إلدب" في إطار خطة انتشار لوقف التصعيد بالتوافق مع روسيا، وسبق أن تعرضت لقصف.