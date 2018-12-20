ترمب ينوي سحب قواته من كل الأراضي السورية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، انه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، معتبرا أنه حقق هدفه القاضي بالحاق "هزيمة بتنظيم داعش ".

قال مسؤول لم يشأ كشفه هويته "إنه انسحاب كامل" سيحصل "في أسرع وقت"، موضحا أن "القرار اتخذ.

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر "لقد هزمنا تنظيم داعش في سورية وهو السبب الوحيد لوجودنا خلال رئاسة ترامب"، لكن البيت الابيض والبنتاغون أبقيا الغموض بالنسبة للجدول الزمني لذلك.

وينتشر نحو الفي جندي اميركي حاليا في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة.

ويتزامن هذا الإعلان مع تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن.

وفي السياق، أعلنت اسرائيل أنها تدرس تداعيات القرار الأميركي حول سوريا، وقالت إنها "تعرف كيف تدافع عن نفسها."

وكان ترمب أكد مرارا استعداده لسحب جنوده من سوريا وخصوصا انه انتخب على اساس شعار "اميركا اولا".

وتبنى هذا الخطاب خلال حملته الرئاسية معتبرا ان تدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط يكلف مليارات الدولارات، داعيا الى انفاقها لحساب المكلفين الاميركيين.