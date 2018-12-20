المدعي العام الإسرائيلي سيوصي بتوجيه الاتهام رسميًا الى نتنياهو

أفادت تقارير إعلامية بأن الادعاء العام الإسرائيلي سيوصي بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الأقل في واحدة من القضايا التي يخضع نتانياهو للتحقيق فيها.

وذكرت التقارير، أن مدعي عام الدولة شاي نيتسان، أرسل التوصية الى الادعاء العام دون اعطاء تفاصيل أكثر حول القضية.

ويخضع نتانياهو للتحقيق بمزاعم حول ارتكابات فساد تهدد امساكه بالسلطة في اسرائيل المستمر منذ فترة طويلة.

ووفق التقارير الاعلامية هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده بالفساد في قضية شركة "بيزيك" للاتصالات.

وكانت الشرطة استجوبت نتانياهو للاشتباه بسعيه للحصول على تغطية اعلامية ايجابية من الذي يملكه صاحب شركة الاتصالات، مقابل دعم قوانين في الحكومة تخدم مصالح الأخير.

وأوصت الشرطة باتهام نتانياهو بالفساد والاحتيال واساءة الأمانة في قضيتين أخريين، احداها تتعلق بتلقيه هدايا مع أفراد عائلته.

وفي القضية الثانية يشتبه المحققون بمحاولة نتنياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، بما يضمن له تغطية صحفية ايجابية.