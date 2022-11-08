مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي
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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

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العرب اليوم - مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

مقر الكونغرس الأميركي
واشنطن ـ العرب اليوم

فتحت مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الثلاثاء، في بعض الولايات الأميركية الواقعة على الساحل الشرقي. وسيتم انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ435، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الـ35 نائبا من أصل 100 نائب.

يحتاج الجمهوريون للفوز بـ6 مقاعد إضافية فقط في مجلس النواب، ومقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأميركية وقراراتها المستقبلية. وجرى تصنيف 20 مقعدا في انتخابات الكونغرس على أنها تتأرجح بين مرشحي الحزبين في انتظار الحسم بصناديق الاقتراع.

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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي



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