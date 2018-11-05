مقتل 3 من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح في اقليم البنجاب

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ضابط وحارسه وقائد سيارته في هجوم شنه مسلحون باقليم البنجاب بشرق البلاد.



واوضح جاهانزيب نذير خان المسئول بالشرطة -اليوم الاثنين- إن الهجوم استهدف مفتش الشرطة زاهد محمود الذي كان يستقل سيارة العمل الخاصة به على طريق سريع بالقرب من بلدة موريدكا، وكان في طريقه الى مقر عمله في مدينة لاهور عاصمة الإقليم. وقد تمكن المسلحون من الفرار من موقع الهجوم