الأمن الباكستاني يعتقل 13 شخصًا حاولوا تدمير مدارس للبنات

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال 13 شخصاً من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتدمير عدد من المدارس الحكومية للبنات في منطقة "جيلجيت بلتستان" الواقعة في أقصى شمال باكستان.
وأوضح نائب مفتش عام الشرطة في المنطقة جوهر نفيس في تصريح صحفي أن قوات الأمن صادرت من المعتقلين كمية من المتفجرات وزجاجات معبأة بالبنزين، وأنهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لتدمير عدد من المدارس الحكومية الخاصة بالبنات في المنطقة.
وأضاف أنه تم نقل المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.
مما يذكر أن العناصر الإرهابية دمرت وأحرقت 15 مدرسة حكومية للبنات في منطقة جيلجيت بلتستان منذ بداية شهر أغسطس الحالي.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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