الأمن الباكستاني يعتقل 13 شخصًا حاولوا تدمير مدارس للبنات

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال 13 شخصاً من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتدمير عدد من المدارس الحكومية للبنات في منطقة "جيلجيت بلتستان" الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وأوضح نائب مفتش عام الشرطة في المنطقة جوهر نفيس في تصريح صحفي أن قوات الأمن صادرت من المعتقلين كمية من المتفجرات وزجاجات معبأة بالبنزين، وأنهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لتدمير عدد من المدارس الحكومية الخاصة بالبنات في المنطقة.

وأضاف أنه تم نقل المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

مما يذكر أن العناصر الإرهابية دمرت وأحرقت 15 مدرسة حكومية للبنات في منطقة جيلجيت بلتستان منذ بداية شهر أغسطس الحالي.