ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان إلى 42 شخصًا
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان إلى 42 شخصًا

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان إلى 42 شخصًا

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أثينا ـ العرب اليوم

نقل موقع "جريك ريبورتر" الإخبارى اليونانى اليوم الخميس عن فرق الإنقاذ قولها "إن الحصيلة الرسمية المؤكدة قد ارتفعت إلى 42 قتيلا.. ومن بين 72 من الركاب المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خرج 15 منهم، فى حين سيبقى 57 فى المستشفى، وتتم معالجة 6 منهم فى وحدات العناية المركزة.

واصطدم قطاران فى اليونان ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، حيث وقع الحادث فى وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء، بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير فى الاتجاه المعاكس.

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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان إلى 42 شخصًا ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان إلى 42 شخصًا



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