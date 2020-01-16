داعية سعودي يثير الجدل بعد حديثه عن حق الفتاة في العيش وحدها

أثار داعية سعودي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قوله إن استقلال الفتاة وعيشها في سكن آخر وحدها عقب بلوغها سن الرشد يعتبر "حقا مشروعا"، هذا الجدل جاء بعد ظهور الشيخ السعودي عبدالله المعيوف في برنامج "معالي المواطن" على قناة MBC مساء الأربعاء، وقوله إنه "بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حقا مشروعا من أبسط حقوقها في الحياة"، وتساءل المعيوف "لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شىء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق".