جولة جديدة من المحادثات الروسية التركية في أنقرة حول إدلب

تحتضن العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي، لبحث آخر المستجدات الحاصلة في محافظة إدلب بشمالي سوريا، وبحسب وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، فإن الوفدين سيجتمعان في ساعات الظهيرة.

وسيرأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، بينما يحضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.

ومن المنتظر أن يحضر اجتماع اليوم من الجانب التركي أيضا، مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان، وكان الوفدان التركي والروسي اجتمعا في أنقرة يوم السبت الماضي، لمدة 3 ساعات، وناقشا الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، ويأتي اجتماع الوفدين، في ظل توتر الوضع في منطقة إدلب.