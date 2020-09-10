دولة أوروبية تعاقب تركيا بدلامن بيلاروس

منعت قبرص تبني الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد بيلاروس، بسبب الصراع الذي تخوضه مع تركيا في شرق المتوسط على الثروات الطبيعية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة وبحسب الوكالة، رفضت الدولة المتوسطية الموافقة على الإجراءات المقترحة ضد مينسك، وسعت بدلا من ذلك إلى إدراج سبع شركات تركية متورطة في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لقبرص، ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي ويستوجب تبني عقوبات ضد بيلاروس موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.