رئيس وزراء اليونان يهدد تركيا بإجراء حاسم

مجددًا، هدد رئيس الوزراء اليوناني تركيا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا فشل الحوار معها، في تلميحٍ جديد من جانبه، وسط استمرار حالة التصعيد بين البلدين في حوض البحر المتوسط والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، "استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية"، لافتًا إلى أنه التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتين منذ توليه منصب رئيس الوزراء وقال "أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا سنظل جيرانًا إلى الأبد. أنا حقًا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي. للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته".