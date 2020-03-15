إغلاق المسجد الأقصى بسبب فيروس كورونا

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الأحد، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قوله إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف أن "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.