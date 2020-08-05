ماكرون يتوجه إلى بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين في ظل انفجار المرفأ

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه غدا الخميس إلى بيروت للقاء كبار القادة السياسيين اللبنانيين، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية أمس.

يتبع..