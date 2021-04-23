وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" عبر حسابه بـ"تويتر"، إن سلاح الجو المسير عاود استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K في تمام التاسعة من صباح اليوم الجمعة".

وأضاف: "استهدف الهجوم موقعا عسكريا مهما"، مشيرا إلى أن إصابة الهدف كانت دقيقة.

وأوضح أن "هذا الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن".

وكان العميد سريع قد أعلن، في ساعة مبكرة صباح اليوم، أن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، منها طائرتان نوع (قاصف 2 كي) استهدفتا مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وطائرة نوع (صماد 3) استهدفت شركة أرامكو في جيزان وكانت الإصابة دقيقة".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف، إن قواته اعترضت ودمرت ثلاث طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط وجازان في المملكة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.