ليبرمان يستقيل من الحكومة الاسرائيلية ويدعو الى انتخابات مبكرة

في نبأ عاجل من القدس المحتلة، أفادت وكالة "روسيا اليوم"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن قبل قليل، استقالته من منصبه وانسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو، داعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد.

وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كشفت نقلاً عن مصادر مقربة من وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "ينوي الاستقالة من الحكومة، وأنه يخطط لهذه الخطوة منذ فترة حيث يشعر بأنه لا يقود مؤسسة الدفاع إلى حيث يريد".

وأعلن مصدر مقرب من الوزير اليميني المتطرف لوكالة "رويترز"، أن ليبرمان سيدلي ببيان اليوم الأربعاء. وقال المصدر نفسه إنه قد "يعلن استقالته بسبب سياسة الحكومة إزاء قطاع غزة" .وأوضح المصدر أن ليبرمان يفكر في الاستقالة بعدما عارض قراراً اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر يوم الثلاثاء بوقف الهجمات على غزة.