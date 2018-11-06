الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين
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الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين

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العرب اليوم - الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
القس المحتلة - ناصر الاسعد

 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء

أن الكنيست سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على الفلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ورغم أن هذا القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلا إنه هناك معارضة قوية له في أوساط السياسيين الإسرائيليين الذين يعتبرونه "مدمرا لصورة إسرائيل".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن مشروع قانون لتسهيل الحكم بالإعدام على فلسطينيين من منفذي هجمات على إسرائيل سيعرض للمناقشة مجددا على الكنيست الأسبوع المقبل.

وجاء تصريح ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر قائلا "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف" وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته" مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة". ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.
نقلا عن فرانس 24

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الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين



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الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين الكنيست الإسرائيلي سيناقش مجددا مشروع قانون عقوبة الإعدام لمهاجمين فلسطينيين



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