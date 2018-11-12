لودريان يشكك في تصريحات اردوغان بانه قدم معلومات لفرنسا حول قضية حاشقجي

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الاثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا علم له بالمعلومات التي قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه قدمها لباريس حول داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع لودريان في حديث مع قناة "فرانس2"، "حتى اللحظة لم يتم إعلامي بالمعلومات التي قدمتها تركيا". ومضى بقوله: "لو كان الرئيس أردوغان يمتلك معلومات ليعطينا إياها فليفعل ذلك".

وعند سؤاله عما اذا كان أردوغان "يكذب" عبر تصريحاته الأخيرة أجاب لودريان، قائلاً: "هذا يعني بأن أردوغان يقوم بلعبة سياسية معينة في ظل هذه الظروف".

وكان أردوغان قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن تقديمه تسجيلات مقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.