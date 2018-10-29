مقتل 4 أشخاص في هجوم لداعش جنوبي ليبيا

قتل 4 أشخاص واختطف آخرون "معظمهم من العسكريين بالجيش والشرطة" من قبل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هجومهم على منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة جنوبي ليبيا.