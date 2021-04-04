صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية تضمّ عسكريين أميركيين

سقط صاروخان الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.ويأتي هذا الهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا وأضرار، قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.