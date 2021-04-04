إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن وتعتبر أن أي توتر يخدم مصالح إسرائيل

أعربت إيران عن حرصها على السلام والاستقرار في الأردن، في ظل سلسلة اعتقالات نفذت في البلاد على خلفية ورود أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف إلى الإطاحة بالملك عبد الله الثاني.

- الخارجية الإيرانية: ؤكد على أهمية السلام والاستقرار في الأردن وإن أي توتر داخلي وعدم استقرار في المنطقة يخدم المصالح الإسرائيلية

- الخارجية الإيرانية: لدى طهران علاقات طيبة مع عمان، ونحن نعارض أي عدم استقرار داخلي أو تدخل أجنبي في الشؤون الأردنية

- الخارجية الإيرانية : أي فتنة في الدول الإسلامية تحمل دوما بصمات إسرائيلية