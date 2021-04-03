انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الناصرية في العراق

أعلن مصدر في محافظة ذي قار في العراق اليوم السبت، عن انفجار عبوة ناسفة قرب "حفل شعري" جنوبي مدينة الناصرية.وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، إن: "مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية قرب حفل شعري، ما أدى إلى إصابة أحد الحاضرين بجروح خطرة".وأضاف المصدر، أن: "الانفجار تسبب أيضا بأضرار في سيارتين ودراجة نارية، فضلا عن الأضرار بالمبنى".