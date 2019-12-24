الرئاسة العراقية تنفي وصول أي كتاب من رئاسة البرلمان يتعلق بالكتلة الأكبر

نفى مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الثلاثاء لمراسلنا وصول أي جواب من رئاسة البرلمان يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، كما نفى مصدر في مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إرسال كتاب اليوم إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر.