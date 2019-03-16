نيوزيلندا تبدأ محاكمة منفذ الهجوم الدموي على مسجدين

وجهت محكمة مقاطعة كرايستشيرش في نيوزيلندا اليوم السبت 16 مارس/ آذار تهمة القتل إلى منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين أمس الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 49 شخصا.

وأظهر الفيديو المتهم برينتون هاريسون تارانت وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون من أجل المثول للاستماع إلى التهمة الموجهة إليه، و لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة.

وأمرت المحكمة بأن يظل المتهم برينتون هاريسون تارانت في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 من شهر أبريل، من أجل عرض القضية على المحكمة العليا في كريستشيرش.