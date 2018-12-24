يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم الإثنين احتفالية متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة التى تنظمها وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بهدف عرض جهود الحكومة فى مجال ذوى الإعاقة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الحدث يأتى فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بكل فئات المجتمع، وفى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.