عمر الرزاز يؤكد أن العمل العربي المشترك الفاعل لم يعد مشاعر جيّاشة فقط

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خلال قمة بيروت التنموية أن العمل العربي المشترك الفاعل لم يعد مشاعر جيّاشة فحسب بل بات حاجة ملحة لبقاء كلّ واحد منّا وحالنا كانت لتكون مختلفة لو شكّلنا قوة سياسية واقتصادية مشتركة