آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /21.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

ليتوانيا: تخبط الغرب ناجم عن عدم تحديده لأهدافه من الصراع في أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل

ترامب: المساعدة الأمريكية لكييف تطيل أمد الصراع في أوكرانيا

مكتب زيلينسكي: علمنا بزيارة بايدن إلى كييف في 17 فبراير

عما سيتحدث بوتين اليوم في خطابه السنوي الذي ينتظره العالم؟

وسائل إعلام: البيت الأبيض يلزم الصحفيين بعدم الكشف عن زيارة بايدن لكييف مبدئيا

مجلس الأمن الدولي يعيد جدولة اجتماع بشأن "السيل الشمالي" يوم الثلاثاء

اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن "السيل الشمالي" يؤجل إلى أجل غير مسمى دون ذكر الأسباب

بايدن يصل بولندا لمناقشة "ردع روسيا" و"إرسال إشارة" إلى بوتين

كبير الدبلوماسيين الصينيين يتوجه لموسكو حاملا خطة سلام للأزمة الأوكرانية