مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى الإستعداد لحماية العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الاستعداد لحماية العراق، وذلك عقب الضربة الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد، ما أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، نعى الصدر، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، موجهًا أتباعه المتمثلين في "جيش المهدي" و"لواء اليوم الموعود" بالاستعداد التام لحماية العراق.

وأضاف أن استهداف سليماني يعتبر استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية، على حد قوله.

وكان أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، اتهم الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.