العدو الاسرائيلي يطلق منطادًا تجسسيًا في ميس الجبل فوق سماء لبنان

افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون الين سمعان ان العدو الاسرائيلي اطلق صباح اليوم، منطادا تجسسيا مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل المحاذية للاراضي المحتلة.