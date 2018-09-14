طيران العدو الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني

واصل طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية منتهكا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مصادر أمنية اليوم ان الطيران الإسرائيلي انتهك الأجواء الجنوبية اللبنانية حيث حلق من فوق مناطق حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا على علو متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.