استشهاد معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة إن معتقلا فلسطينيا في سجن إسرائيلي كان محكوما بالسجن 12عاما وأمضى منهم عشرة أعوام توفي فجر اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 بعد نقله للمستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

وأضاف النادي في بيان أن أحمد أبو علي (48 عاما) من مدينة يطا في الضفة الغربية المعتقل "منذ عام 2012 والمحكوم بالسجن 12 عاما والأب لتسعة أبناء، والذي تبقى على موعد الإفراج عنه نحو عامين، قد عانى على مدار هذه السنوات من أمراض عدة ومشاكل صحية مزمنة". وتابع النادي في بيانه "رافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وتبع ذلك مماطلة في إجراء الفحوص الطبية ومتابعة وضعه الصحي إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم