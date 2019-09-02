العدو الاسرائيلي استأنف اعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية

افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون الين سمعان ان جيش العدو الإسرائيلي استأنف صباح اليوم اعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قرب الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل منتزهات الوزاني قضاء مرجعيون، بواسطة بوكلن عدد 2، فيما تنقل 3 شاحنات الاتربة الى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية المحتلة.