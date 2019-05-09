الاحتلال الاسرائيلي يغلق طرق قرى شمال غرب مدينة رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الطريق الواصلة لقرى شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان في المنطقة لمراسل (بترا) في رام الله إن جيش الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح، ومنع مركبات المواطنين الفلسطينيين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى وجهتهم.

وأشار الشهود إلى أن الإغلاق يأتي في وقت سيقوم به المستوطنون باحتفالات قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي المواطنين شمال غرب رام الله، بمناسبة احتفالات ما يسمى بالذكرى"71 لقيام دولة الاحتلال"، نكبة فلسطين عام 1948.