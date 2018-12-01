وفد مجلس الشوري السعودي يبدأ زيارته الرسمية لمصر الأحد

يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى مصر .

وقال عساف أبوثنين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، إن الزيارة تأتي فى سياق دعم العلاقات البرلمانية الثنائية على صعيد العمل البرلماني بين مجلس الشورى السعودي ومجلس النواب المصري وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس الوفد إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت برؤية مشتركة تدل على متانة وقوة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية في شتى المجالات.

وأوضح أن الزيارة ستتخللها اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة المصرية في وزارات الخارجية, والاستثمار, والثقافة، والبرلمان المصري لبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون البرلماني.

ولفت إلى اهتمام مجلس الشورى السعودي بتعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك بينه وبين المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب والدول انطلاقا من إيمان المجلس العميق بأهمية الدور الذي تؤديه الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية.