إعتقال شاب بريطاني في مصر بشبهة التجسس

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن "اعتقال شاب بريطاني في مصر بشبهة التجسس.

نقلت شبكة "بي بي سي" عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله "إن كادرنا يقدم المساعدة لعائلته".

وذكرت الشبكة أن الشاب البريطاني يبلغ من العمر 19 عاما، "واعتقل في مصر بشبهة التجسس، بحسب تصريح عائلته".

ويدعى الشاب محمد أبو القاسم، وهو من مواليد مدينة مانشستر البريطانية، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وصرح أحد أقاربه لـ"بي بي سي" إنه "اعتقل عند وصوله من ليبيا بعد أن عثرت السلطات على صورة طائرة عسكرية في جهاز هاتفه النقال".