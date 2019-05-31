مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم
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مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم

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العرب اليوم - مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم

القوات الإسرائيلية
القدس المحتلة - العرب اليوم

قتل شاب وفتى فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين أحدهما في القدس بذريعة عملية طعن، والثاني خلال محاولته التسلل عبر الجدار الفاصل لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت مراسلتنا، إن الفتى القتيل يدعى عبد الله لؤي غيث (15 عاما) من الخليل، مشيرة إلى إصابة شاب آخر (21 عاما) في نفس المكان برصاصة في البطن أثناء محاولتهما التسلل عبر الجدار الفاصل بمنطقة وادي الحمص شمال بيت لحم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وفي حادث آخر قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بذريعة تنفيذه عملية طعن طالت إسرائيليين، بحسبما ذكرت وكالة "معا".
RT Arabic | روسيا اليوم

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المصدر :

المصدر: RT

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مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم



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مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم



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