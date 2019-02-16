اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم
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اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم

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العرب اليوم - اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم ما لم يتم التعامل معها بشكل متكامل دولي حاسم.

وأضاف الرئيس «السيسي» خلال فعاليات الجلسة الرئيسية ل مؤتمر ميونيخ للأمن، التي بدأت أعمالها اليوم، أن عدم تصويب الخطاب الديني سيؤثر على دول مسلمة والعالم بأسرة، منوها إلى أنه تحدث من قبل وحذر من خطورة الإرهاب والتطرف ووجه بضرورة تصحيح الخطاب الديني.

وأشار الرئيس السيسي إلى أننا شهدنا خلال الفترة الماضية تأثير الفكر المتطرف علي العالم، لذلك المجتمع الدولي يحتاج الي الانتباه الي ظاهرة الارهاب، لافتا إلى أن عدم تصويب الخطاب الديني سيؤثر على دول العالم بأسره.

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اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم



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اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب ظاهرة تؤثر على أمن العالم



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