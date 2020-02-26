أحمد موسى يؤكد أن «السيسي» أول المشاركين في جنازة مبارك العسكرية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، تقدم الرئيس السيسي المشيعين لجنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال برنامجه عبر قناة صدى البلد



وتوفي مبارك صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عامًا، وبعد قليل تبدأ مراسم الجنازة العسكرية له من مسجد المشير