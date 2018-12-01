استقالة وزير بريطاني احتجاجًا على إتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

استقال سام جيما وزير العلوم والجامعات البريطاني من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة ليصبح سادس وزير يقدم استقالته احتجاجًا على إتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جيما، الذي قام بحملة في استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن إتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن "صوتها وحقها في استخدام الفيتو" وإنه يجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان.

وتمثل استقالته ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الإتفاق الذي أبرمته مع بروكسل يوم الأحد.

وتواجه ماي انتقادات من كل الجوانب بما في ذلك الحزب الايرلندي الشمالي الداعم لحكومتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أشهر.

وقال جيما في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة ديلي تليجراف "لقد أصبح واضحًا بالنسبة لي بشكل متزايد أن الإتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية وإن التصويت لهذا الإتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل. سنخسر ولن نتحكم في مصيرنا الوطني".

نقلًا عن رويترز